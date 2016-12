Sky 1 05:10 bis 06:15 Comedyserie Doc Martin Alt, aber oho! GB 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem peinlichen Vorfall im Krankenhaus geht Doc Martin der Lehrerin Louisa möglichst aus dem Weg. Aber dann kommt der Architekt Danny Steel, ein Exfreund Louisas, nach Portwenn. Er will die Beziehung zu ihr wieder aufwärmen und bei Martin regt sich prompt die Eifersucht. In der Praxis bekommt er es unterdessen mit einem Fischer zu tun, der angeblich überfallen wurde, aber sich weigert, zur Polizei zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Margaret Tyzack (Muriel Steel) Tristan Sturrock (Danny Steel) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella, Edana Minghella Kamera: Chris Howard Altersempfehlung: ab 12

