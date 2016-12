Sky Emotion 20:15 bis 22:10 Liebesfilm Words & Pictures USA, CDN, AUS 2013 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Er (Clive Owen): ein gescheiterter Schriftsteller, jetzt Englischlehrer und dem Alkohol nicht abgeneigt. Sie (Juliette Binoche): die neue Kunstlehrerin, die nicht mehr als Malerin arbeiten kann. Schon beim ersten Treffen knistert es zwischen Jack und Dina. Doch sie sind sich nicht einig - ist das Wort oder das Bild wichtiger? Der Wettstreit der Argumente zieht bald auch die Schüler ihn den Bann - bis Jack einen großen Fehler begeht. - Leichtfüßig-humorvolles Lehrer-Liebesmelodram mit Top-Besetzung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clive Owen (Jack Marcus) Juliette Binoche (Dina Delsanto) Bruce Davison (Walt) Navid Negahban (Will Rashid) Amy Brenneman (Elspeth) Valerie Tian (Emily) Adam DiMarco (Swint) Originaltitel: Words and Pictures Regie: Fred Schepisi Drehbuch: Gerald DiPego Kamera: Ian Baker Musik: Paul Grabowsky Altersempfehlung: ab 6