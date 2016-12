Sky Atlantic HD 22:05 bis 22:35 Comedyserie Hello Ladies Die Clubnacht USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Schauspielerinnen, Models, wilde Partys: Für den britischen Webdesigner Stuart (Stephen Merchant) ist L.A. die Stadt seiner Träume. Dumm nur, dass seine verkrampften Anmachversuche bei den US-Girls so gar nicht fruchten und stets in spektakulär peinliche Situationen ausarten. Mit seinen Kumpels, dem frisch getrennten Wade (Nate Torrence) und Rollstuhlfahrer Kives (Kevin Weisman), im Schlepptau macht er sich in einem Nachtclub an die Freundin seiner Mitbewohnerin Jessica (Christine Woods) heran. - Schmerzhaft-komische Flirt-Sitcom von den Machern von "The Office". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Merchant (Stuart Pritchard) Christine Woods (Jessica) Nate Torrence (Wade) Kevin Weisman (Kives) Sarah Wright (Courtney) Kyle Mooney (Rory) Sean Wing (Glenn) Originaltitel: Hello Ladies Regie: Stephen Merchant Drehbuch: Stephen Merchant, Gene Stupnitsky, Lee Eisenberg Musik: Vik Sharma Altersempfehlung: ab 12