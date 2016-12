Sky Atlantic HD 21:00 bis 21:30 Comedyserie Girls Folge: 1 Kalter Entzug USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Zwei Jahre nach ihrem Collegeabschluss arbeitet Hannah (Lena Dunham) immer noch als unbezahlte Praktikantin in New York. Ihre Mitbewohnerin und Freundin Marnie (Allison Williams) hat ihr Leben scheinbar besser im Griff. Marnie hat nicht nur einen Job in einer Kunstgalerie, sondern auch einen festen Freund. Überraschend taucht ihre Freundin Jessa (Jemima Kirke) wieder in der Stadt auf und möchte bei ihrer jüngeren Cousine Shoshanna (Zosia Mamet) einziehen. - Preisgekrönte Kult-Dramedy: vier Freundinnen auf der Suche nach dem Glück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lena Dunham (Hannah Horvath) Allison Williams (Marnie Michaels) Jemima Kirke (Jessa Johansson) Zosia Mamet (Shoshanna Shapiro) Adam Driver (Adam Sackler) Peter Scolari (Tad Horvath) Becky Ann Baker (Loreen Horvath) Originaltitel: Girls Regie: Lena Dunham Drehbuch: Lena Dunham Kamera: Jody Lee Lipes Musik: Michael Penn Altersempfehlung: ab 12