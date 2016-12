Sky Atlantic HD 14:55 bis 15:25 Serien Looking Looking for a Plot USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dom (Murray Bartlett) und Patrick (Jonathan Groff) begleiten Doris (Lauren Weedman) zur Beerdigung ihres Vaters. Die Autofahrt nach Modesto ist für Dom und Doris wie eine Zeitreise in ihre Kindheit und weckt viele Erinnerungen. In ihrer Heimatstadt angekommen, stellen sie fest, dass sich während ihrer langjährigen Abwesenheit nur wenig verändert hat. - "Girls" meets "Entourage": lebensnahe Serie über die Gay-Community von San Francisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonathan Groff (Patrick Murray) Frankie J. Alvarez (Agustín Lanuez) Murray Bartlett (Dom Basaluzzo) Lauren Weedman (Doris) Russell Tovey (Kevin Matheson) Mary Kay Place (Sarah) Hayes MacArthur (Barry Foster) Originaltitel: Looking Regie: Andrew Haigh Drehbuch: Jhoni Marchinko, Michael Lannan Altersempfehlung: ab 12