Sky Atlantic HD 12:00 bis 12:30 Comedyserie Veep - Die Vizepräsidentin Thanksgiving USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Selina (Julia Louis-Dreyfus) feiert den Thanksgiving-Tag, indem sie sich einer Schönheits-OP unterzieht. Als in ihrer Abwesenheit einige ernste Salmonellen-Vergiftungen durch Truthahnfleisch die Bevölkerung beunruhigen, soll Tom James (Hugh Laurie) die Krise abwenden. - Preisgekrönte Comedyserie um den absurden Politik-Alltag einer überspannten US-(Vize)-Präsidentin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Louis-Dreyfus (Selina Meyer) Anna Chlumsky (Amy Brookheimer) Tony Hale (Gary Walsh) Reid Scott (Dan Egan) Timothy Simons (Jonah Ryan) Matt Walsh (Mike McLintock) Kevin Dunn (Ben Cafferty) Originaltitel: Veep Regie: Chris Addison Drehbuch: Sean Gray, Armando Iannucci, Georgia Pritchett, Will Smith Altersempfehlung: ab 12