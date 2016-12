Gary Gilmore (Elias Koteas) soll für den Mord an zwei Mormonen hingerichtet werden. Fassungslos erlebt seine Familiedass Gary jedes Gnadengesuch ablehnt und den Tod seinem Leben vorzieht. Sein Bruder Mikal (Giovanni Ribisi) versucht, Gary umzustimmen. Die Gespräche in der Todeszelle bringen die Brüder zum ersten Mal einander nahe. - Atmosphärisch dichte Geschichte über eine durch Gewalt, Missbrauch und Alkoholismus zerstörte Familie. In Google-Kalender eintragen