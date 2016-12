RTL Crime 14:50 bis 15:30 Actionserie Arrow Folge: 89 Projekt Genesis USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken Damien Darhk hat seine magischen Fähigkeiten zurück und scheint nunmehr unbesiegbar. Das Team Arrow ist indes nach dem Tod Black Canarys schwer angeschlagen. Um ihnen endlich einen Vorteil gegenüber Darhk zu verschaffen, kontaktiert Arrow die attraktive und unsterbliche Schamanin Esrin Fortuna, die ihm beibringt, wie er seine inneren Kräfte kanalisieren und beherrschen kann. Verschafft dies dem Team nun den entscheidenden Vorteil gegenüber den dunklen Kräften Damien Darhks? Währenddessen erhält Diggle eine Nachricht über den Aufenthaltsort seines verräterischen Bruders Andy. Er verfolgt ihn in ein Lagerhaus - und tappt geradewegs in dessen Falle: Diggle war nicht das eigentliche Ziel, das Darhk im Visier hatte, sondern Lyla. Denn diese trägt in ihrem Unterarm implantiert eine Kapsel mit einem Code, mit dem Darhk sämtliche Atomwaffen der Welt kontrollieren könnte... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Amell (Oliver Queen/Green Arrow) Katie Cassidy (Laurel Lance) David Ramsey (John Diggle/Guardian) Willa Holland (Thea Queen/Red Arrow/Speedy) Emily Bett Rickards (Felicity Smoak/Overwatch) John Barrowman (Malcolm Merlyn) Neal McDonough (Damien Darhk) Originaltitel: Arrow Regie: Gregory Smith Drehbuch: Oscar Balderrama, Emilio Ortega Aldrich Kamera: Corey Robson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 16