RTL Crime 11:50 bis 12:35 Krimiserie Cagney & Lacey Was heißt hier fair? (1) USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 16: Harvey bittet Cagney um ein geheimes Treffen. Er erzählt Christine, dass Mary Beth einen Knoten in der Brust ertastet hat, sich aber weigert, zum Arzt zu gehen. Auch Cagney beschwört daraufhin ihre Partnerin, sich untersuchen zu lassen. Doch Lacey weist ihre Kollegin aggressiv ab. Statt dessen stürzt Mary Beth sich um so intensiver in den Fall des vermißten Kevin, der aus einem Armenviertel New Yorks verschwunden ist. Die beiden Polizistinnen finden bald heraus, dass der kleine Junge als Bote für Drogendealer arbeitete. Als sie den Jungen kurze Zeit später finden, reden sie ihm ins Gewissen. Lacey geht schließlich doch zum Arzt und erhält eine erschütternde Diagnose: Brustkrebs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyne Daly (Mary Beth Lacey) John Karlen (Harvey Lacey) Sharon Gless (Christine Cagney) Albert S. Waxman (Lt. Samuels) Carl Lumbly (Det. Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Ray Danton Drehbuch: Claudia Adams, Barbara Avedon, Barbara Corday, Patricia Green, Patricia Green Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12