Discovery Channel 22:35 bis 23:20 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Zurück von den Toten GB 2014 Stereo 16:9 Merken Geheime Riten, magische Objekte und übersinnliche Kräfte: Im karibischen Inselstaat Haiti ist der mystische Voodoo-Kult weit verbreitet. Einigen unglaublichen Berichten zufolge sollen Menschen durch die Wirkung des Voodoo sogar wieder von den Toten auferstanden sein. Gibt es derartige Zombies wirklich oder ist die schwarze Magie am Ende nur ein fauler Zauber? Dr. Louis Girard, einer der führenden Psychiater Haitis, geht den rätselhaften Phänomenen auf den Grund. Außerdem in dieser Folge: Patienten, denen Spenderorgane implantiert wurden, erleben mysteriöse Veränderungen in ihrem eigenen Körper. Scheinbar haben sie unfreiwillig die Fähigkeiten oder Angewohnheiten der Spender über In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Unexplained Files Altersempfehlung: ab 12