Discovery Channel 15:10 bis 15:55 Dokumentation Wird schon schiefgehen! USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ritter auf Rasenmähern: Grant Reynolds und Kevin Moore veranstalten in dieser Folge ein Lanzenturnier. Dabei versuchen sich die Hobby-Forscher wie die Recken im Mittelalter gegenseitig aus dem Sattel zu heben. Gekämpft wird natürlich in voller Rüstung. Doch die muss sich das Duo selber bauen. Die Frage ist: Welches Material eignet sich dafür am besten, und welchen physikalischen Kräften muss die Montur standhalten? Danach strapazieren die Bastel-Freaks ihre Mobiltelefone und konstruieren eine unzerstörbare Handyschale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: What Could Possibly Go Wrong?