Discovery Channel 11:40 bis 12:30 Dokumentation Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls Am Anbeginn der Zeit USA 2010 Stereo 16:9 Wissenschaftler sind sich heute weitgehend einig: Unser Universum ist rund 13,7 Milliarden Jahre alt. Mit Hilfe von Weltraumteleskopen und Hightech-Satelliten sind wir sogar in der Lage, in die Vergangenheit zu blicken - zurück in eine Zeit, in der mit einer gigantischen Explosion Alles begann. Doch sind wir auch in der Lage, die bisherigen Erkenntnisse zu hinterfragen? Diese Folge von "Morgan Freeman: Mysterien des Weltalls" stellt neue Theorien vor, die klären sollen, was vor dem Urknall war oder ob möglicherweise ein Paralleluniversum existiert. Damit könnte unsere Vorstellung von Materie, Raum und Zeit völlig neu definiert werden. Originaltitel: Morgan Freeman's Through The Wormhole