Sky Bundesliga 11:00 bis 13:00 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia M'gladbach - VfL Wolfsburg, 16. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Die nächste Auswärtsfahrt, die nächste Niederlage - Borussia Mönchengladbach kann in der Fremde einfach nicht gewinnen. Nicht einmal für ein Remis reichte es in Augsburg. "Manchmal ist das Leben bitter und der Fußball hart", erklärte André Schubert nach der unverdienten 0:1-Niederlage. Die ersten Fans forderten bereits den Rauswurf des Trainers. Noch hält Max Eberl allerdings treu an Schubert fest, doch niemand weiß, was bei einer Heimniederlage gegen Wolfsburg passieren würde. Auch in Wolfsburg wird über den Trainer diskutiert - trotz des ersten Heimsieges der Saison. VfL-Coach Valérien Ismaël findet das "einfach nervig. Wenn wir verloren hätten, hätte ich das verstanden." K In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

