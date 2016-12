Sky Sport 2 21:00 bis 23:00 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Europa Rennen in Baku 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Große Preis von Kanada scheint Mercedes-Pilot Lewis Hamilton wahrlich zu liegen. Bereits zum fünften Mal triumphierte der amtierende Weltmeister in Montreal und verringerte dadurch den Abstand auf den WM-Führenden und Mercedes-Teamkollegen Nico Rosberg. In der Fahrerwertung liegen nur noch neun Zähler zwischen Hamilton (107 Punkte) und Rosberg (116). Gibt es in Baku eine Silberpfeil-Wachablösung? Den Grand Prix von Europa sehen Sie komplett live nur bei Sky - vom 1. Freien Training (17. Juni, ab 10:55 Uhr) bis zum Rennen am Sonntag (19. Juni, ab 14:55 Uhr). Als Moderatorin an der Strecke begrüßt Sie Tanja Bauer, am Kommentatorenpult sitzt Sascha Roos und als Experte fungiert Marc Surer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie