Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Das Geschäft seines Lebens USA 1964 Merken Martha und Sam Washburn kommen auf ihrem Weg nach Kalifornien auf die Ponderosa. Der schlitzohrige Sam wittert das Geschäft seines Lebens: Er bietet den Cartwrights eine Beteiligung an einer Kupfermine an, die gar nicht existiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Ernest Truex (Sam Washburn) Nydia Westman (Martha, seine Frau) Danny Flower (Danny Sipes) Originaltitel: Bonanza Regie: Murray Golden Drehbuch: Jessica Benson, David Dortort, Murray Golden Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose

