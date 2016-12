Junior 12:10 bis 12:15 Trickserie Wissper Bär in der Mitte GB 2015 Stereo 16:9 Merken Bert der Eisbär sitzt in der Patsche, er hat sich mit dem Polarfuchs angefreundet und jetzt fühlt sich Berry- Bär ausgeschlossen. Es scheint als sei einer einfach zu viel. Wissper holt das Erdmännchen herbei, das mit jedem befreundet ist, Monty, er soll es richten. Doch Barry ist nur schwer glücklich zu stellen, bis Wissper inspiriert durch Monty- ein perfektes Spiel für Drei erfindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wissper