Junior 09:10 bis 09:20 Trickserie Wissper Eisbären-Überraschung GB 2014 Stereo 16:9 Merken Bert und Barry haben sich entzweit. Es scheint, als hätte der eine den Geburtstag des anderen vergessen! Wissper reist in die Eiswelt, um nachzusehen, was sie machen kann. Eisbär Bert hat den Geburtstag gar nicht vergessen, aber er hat sein Geschenk verloren - ein ganz neues Wasserloch. Wissper ruft Madenhacker Otis und Giraffe Gertie herbei, um mit den Augen eines Vogels einen langhalsigen Blick über die Eiswelt werfen zu können. Es erweist sich als äußerst schwierig, etwas im Schnee zu entdecken, aber glücklicherweise gelingt es ihnen und Wissper kann die Eisbären glücklich badend zurück lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wissper

