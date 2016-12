History 20:15 bis 21:05 Dokumentation Ax Men - Die Holzfäller Meuterei in Florida USA 2016 Stereo 16:9 Merken In Washington treibt Gabe seine Crew bis an ihre Grenze. Auf dem Mississippi-Delta vergrößern Gary und Eddie ihr Unternehmen, um Geld mit dem grünen Gold zu machen. Außerdem geht Shelby auf dem Bayou auf Kollisionskurs, um Sicherheit für die Gemeinde zu garantieren. In Wyoming könnte ein falscher Schritt von David sein Familienunternehmen ruinieren, während sich in Florida eine Meuterei in der Chapman-Crew anbahnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Anderson (Himself - Rygaard Logging) Thom Beers (Narrator) Chris Bodet (Himself - Log Buyer) Gary Champagne (Himself - Swamp Logger) Greg Chapman (Himself - Owner Chapman Logging) Eddie Frashier (Himself - Swamp Logger) Fernando Gonzalez (Himself - Rygaard Logging) Originaltitel: Ax Men Musik: Andy Kubiszewski Altersempfehlung: ab 12