History 08:30 bis 09:20 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Urgroßvaters Museum USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während Dani den Winter in Iowa erträgt, besuchen die Jungs Dennis, Mikes Kumpel, mit einer legendären Sammlung und dem Ruf, sich nur schwer von Dingen trennen zu können. Als sie nach Texas weiterziehen, stolpern Mike und Frank über ein Motorradparadies. Ein Sammler, der hier früher einen Motorradladen betrieb, hat ein ganzes Geschäftsviertel mit seiner riesigen Kollektion gefüllt. Dann helfen Mike und Frank bei einem Restaurationsprojekt. Casey hat das private Museum ihres Urgroßvaters geerbt und ist entschlossen, genug zu verkaufen, um dessen geliebtes Blockhaus wiederherstellen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Himself) Mike Wolfe (Himself) Robbie Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 224 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 76 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:25 bis 09:25

Seit 49 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 08:30 bis 09:30

Seit 44 Min.