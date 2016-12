History 05:50 bis 06:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Die Macht Shivas USA 2015 Stereo 16:9 Merken Von den Millionen Hindu-Göttern ist keiner wichtiger als Shiva, der große Zerstörer. Prä-Astronautiker glauben, dass dieses mächtige Wesen eigentlich der Anführer einer außerirdischen Gruppe war, die mit fortschrittlicher Technologie auf die Erde kam. Beweise dafür finden sie nicht nur in uralten vedischen Texten, sondern auch in Stein gemeißelt, überall in der Hindu-Welt. So zum Beispiel im Kailasa-Tempel, der Shiva geweiht ist und vollständig aus einem Fels gemeißelt wurde. Prä-Astronautiker glauben, dass Shiva mehr als eine mythologische Figur ist und heute noch auf der Erde weilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens

