13th Street 22:40 bis 23:25 Krimiserie Criminal Minds Auf der Warteliste USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team macht sich auf den Weg nach Tallahassee, Florida. Dort kündigt ein Serienkiller seine Taten telefonisch bei den Behörden an. Anschließend deponiert er seine schwer verletzten Opfer so, dass sie noch lebend gefunden werden. Derweil trifft David Rossi (Joe Mantegna) letzte Vorbereitungen für ein Wochenende mit seiner Tochter Joy (Amber Stevens). Doch dann bekommt er die bestürzende Nachricht, dass Harrison Scott, sein alter Freund und Vorgesetzter im Vietnamkrieg, an Krebs gestorben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A. J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Joe Mantegna Drehbuch: Bruce Zimmerman, Jeff Davis Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon