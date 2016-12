13th Street 08:30 bis 09:20 Krimiserie Navy CIS Schuld USA 2015 Stereo 16:9 Merken Ein Petty Officer ist ermordet worden. Offensichtlich wurde er das Opfer eines Serienkillers, der in der Gegend seit längerer Zeit sein Unwesen treibt. Gibbs (Mark Harmon) und seine Kollegen stoßen auf ein erstaunliches Detail in der Vergangenheit des ermordeten Officers. Derweil beschließen Delilah (Margo Harshman) und McGee (Sean Murray) zusammenzuziehen. Schnell stellen sie fest, dass sie beide einige Kompromisse schließen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Rocky Carroll Drehbuch: Jennifer Corbett Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16

