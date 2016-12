AXN 20:15 bis 21:00 Actionserie Chicago P.D. Auge um Auge für das Gesetz USA 2014 16:9 Merken In der ersten Folge ermittelt die Sondereinheit in einer Mordserie, mit der ein kolumbianisches Drogenkartell in Verbindung gebracht wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Beghe (Sergeant Henry ?Hank? Voight) Jon Seda (Detective Antonio Dawson) Sophia Bush (Detective Erin Lindsay) Jesse Lee Soffer (Jay Halstead) Patrick John Flueger (Adam Ruzek) Marina Squerciati (Kim Burgess) Laroyce Hawkins (Kevin Atwater) Originaltitel: Chicago P.D. Regie: Michael Slovis Drehbuch: Matt Olmstead Kamera: Rohn Schmidt Musik: Atli Örvarsson Altersempfehlung: ab 16