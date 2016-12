AXN 15:10 bis 16:10 Actionserie Spooks - Im Visier des MI5 Ein schwarzes Schaf im MI5? GB 2003 16:9 Merken Harry findet heraus, dass Tom ein Verhältnis zur CIA-Agentin Christine Dale unterhält. Dieser erhält von seiner Freundin einen Hiweis auf einen amerikanischen Attentäter, der unbemerkt in Großbritannien eingereist ist. Nun ermittelt Tom auf eigene Faust und gerät bald in den Verdacht, ein Verräter zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Tom Quinn) Keeley Hawes (Zoe Reynolds) David Oyelowo (Danny Hunter) Peter Firth (Harry Pearce) Shauna MacDonald (Sam Buxton) Rory MacGregor (Colin Wells) Natasha Little (Vicki Westbrook) Originaltitel: Spooks Regie: Sam Miller Altersempfehlung: ab 16