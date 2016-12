National Geographic Wildlife 14:30 bis 15:20 Dokumentation Expedition Wild Auf der Spur des Berglöwen USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit langer Zeit hat Casey Anderson sich vorgenommen, eine der faszinierendsten Spezies der Welt aus nächster Nähe zu erleben - den Berglöwen. Dazu muss er sich allerdings an die Fersen der scheuen Tiere heften. Zum Glück erhält er bei dieser Mission Unterstützung von Tyler Johnerson. Gemeinsam mit dem renommierten Raubkatzenexperten macht sich Casey auf den Weg in den Yellowstone-Nationalpark im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Die beiden sind mit Spezialequipment und Hightech-Kameras ausgerüstet, um den "König der Rocky Mountains" auf Film zu bannen, sobald er in Erscheinung tritt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Casey Anderson Originaltitel: Expedition Wild Regie: Thomas Winston Musik: Craig Minowa