National Geographic Wildlife 12:05 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Holy Bat Attack! USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Wenn es in Michigan Frühling wird, heißt das für Dr. Pol und seine Mitarbeiter bei den "Pol Veterinary Services": mehr Notfälle! Ein geflügelter Eindringling sorgt für Tollwutalarm bei Familie Pol. Zur Sicherheit der Bewohner der Gemeinde muss der Fall umgehend bekannt gemacht werden. Und dann es geht wirklich um Leben und Tod, als Dr. Pol und Charles einer Kuh zur Hilfe eilen, die seit drei Tagen erfolglos versucht, ein Kalb zur Welt zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jan Pol (Himself) Brenda Grettenberger (Herself) Charles Pol (Himself) Diane Pol (Herself) Originaltitel: The Incredible Dr. Pol Drehbuch: Skye Trimble

