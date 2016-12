National Geographic Wildlife 08:45 bis 09:35 Dokumentation Tierisch abgefahren Stinktiere NZ 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Am bekanntesten sind die Skunks oder Stinktiere. Wenn diese Räuber in Gefahr sind, spritzen sie ihrem potenziellen Angreifer über große Distanzen ein Sekret entgegen, das die meisten in die Flucht schlägt. - Nicht weil es besonders giftig wäre, sondern weil es einfach stinkt. Es gibt - was nur weniger bekannt ist - zahlreiche Tierarten, die sich auf diese Weise wehren. Dabei ist die Natur unglaublich kreativ: Der abschreckende Geruch bildet sich an den Füßen oder beim Kämpfen, oder er entwickelt sich aus der Nahrung, die die Tiere zu sich nehmen. Ob sie sich mit dem harmlos-stinkenden Hyänensekret oder der gefährlichen Blausäure unbeliebt machen - in dieser Episode erleben die Zuschauer die zehn gemeinsten Stinker der Tierwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ultimate Animal Countdown

