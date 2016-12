National Geographic Wildlife 05:45 bis 06:30 Dokumentation Die letzten Haie der Osterinsel USA 2010 2016-12-22 23:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Haiexperte Enric Sala und sein Team brechen auf zu einer abenteuerlichen Expedition in die stürmischen Gewässer des Südpazifiks. Vor der chilenischen Osterinsel - bekannt für ihre monumentalen Steinskulpturen - machen sie Stopp, denn in den Tiefen des Ozeans soll sich neben den zahlreichen anderen Meeresbewohnern auch eine große Population von Haien tummeln. Und auf die hat es Enric Sala abgesehen. Der Haiforscher will herausfinden, ob und wenn ja wie sich die hier beheimateten Raubfische von denen anderswo unterscheiden. Aber dafür muss sich erst einmal ein Haiexemplar finden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Sharks of Easter Island

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 282 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 42 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 42 Min.