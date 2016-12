ARTE 22:15 bis 23:50 Komödie Irma Vep F 1996 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken René Vidal, einst erfolgreicher Regisseur in der Schaffenskrise, hat einen Auftrag angenommen: Er soll ein Remake des Stummfilmklassikers "Die Vampire" von Louis Feuillade drehen. Das erotische Krimi-Serial lief in den Jahren 1915/16 in den Pariser Kinos und gilt als Klassiker des fantastischen Films. Für die Rolle, die einst Musidora, erster Vamp des französischen Kinos, verkörperte, hat Vidal ausgerechnet Hongkong-Star Maggie Cheung ausgesucht. Ohne ein Wort Französisch zu sprechen, steht sie eines Tages im Produktionsbüro. Außer der Kostümbildnerin Zoé, die sie in einen hautengen Latexanzug stecken soll, kümmert sich niemand so richtig um sie. Maggie ist irritiert und etwas amüsiert aufgrund der Dreharbeiten, die so ganz anders verlaufen, als sie es von Jackie Chans Action-Filmen gewöhnt ist. So verliert sich der Regisseur in tiefsinnigen Betrachtungen über das Kino, statt sein Filmteam zusammenzuhalten, welches sich zunehmend verzettelt und in Intrigen verstrickt. Mittendrin Maggie, mit ihrer professionellen Gelassenheit ein ruhender Pol. Aber auch Maggie wird von dem ganzen Durcheinander eingeholt. Zoé, die Frauen liebt, hat sich in den exotischen Star verguckt. Schüchtern gesteht sie das einer Kollegin, die nichts Besseres zu tun hat, als es brühwarm weiterzuerzählen - Schlimmer ist, dass Vidal, von Selbstzweifeln gepeinigt, einen Nervenzusammenbruch erleidet. Auf einmal steht der ganze Film auf der Kippe wie wird das französische Abenteuer für Maggie ausgehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maggie Cheung (Maggie) Jean-Pierre Léaud (René Vidal) Nathalie Richard (Zoé) Antoine Basler (Journalist) Nathalie Boutefeu (Laure) Alex Descas (Desormeaux) Dominique Faysse (Maïté) Originaltitel: Irma Vep Regie: Olivier Assayas Drehbuch: Olivier Assayas Kamera: Eric Gautier Musik: Philippe Richard Altersempfehlung: ab 12