Nach dem Tod ihres Mentors probt die gefeierte Schauspielerin Maria Enders in der Abgeschiedenheit der Alpen für ihre nächste Rolle. Maria soll in einem Theaterstück mitwirken, das ihr 20 Jahre zuvor zum Durchbruch verhalf. Damals noch in der Rolle der verführerischen 20-jährigen Sigrid, findet sich Maria nun jedoch in der Figur von Sigrids älterer, despotischer Chefin wieder. Bald verschwimmen Fiktion und Wirklichkeit. – Mehrfach preisgekrönt In Google-Kalender eintragen