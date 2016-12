ARTE 15:10 bis 16:30 Dokumentation Buffalo Bill im Wilden Osten F, D 2012 2016-12-26 09:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kind des Wilden Westens, Kriegsheld, Bisonjäger, König aller Scouts und schließlich Showman als Schauspieler, Autor und Leiter seiner eigenen Truppe schuf William Frederick Cody alias Buffalo Bill ein nie dagewesenes Spektakel: die "Wild West Show". Nach der endgültigen Unterwerfung der Indianer und der Besiedelung und Befriedung des Wilden Westens war aus den blutigen Schlachtfeldern des Amerikanischen Bürgerkriegs eine starke Nation erwachsen. Und dieses Amerika streckte seine Fühler Richtung Europa hin zu seinen Ursprüngen aus. Doch bevor die junge Nation die Produkte ihrer aufkommenden Industrie verkaufen konnte, musste sie sich erst einmal selbst verkaufen. 16 Ozeandampfer brachen von Amerika nach Europa auf. An Bord waren unzählige Cowboys, Indianer, Pferde und Büffel. "Buffalo Bill's Wild West Show" gastierte in Hunderten von Städten, gab Tausende von Vorführungen und zog 50 bis 70 Millionen Zuschauer an. Ein unbestrittener und einzigartiger Erfolg in der Geschichte der Bühnenkunst. Und es war gleichzeitig der Beginn der Amerikanisierung Europas mit dem Mittel, das die Amerikaner am besten beherrschen: der Show. Buffalo Bill und seine "Wild West Show" wurden nicht als Darstellung Amerikas wahrgenommen, sondern als seine Verkörperung. Der alte Cowboy hatte das Showbusiness geschaffen, eine Art Realität, die sich aus Legenden nährte, zugleich aber alle Mythen übertraf. Der Dokumentarfilm erzählt zum ersten Mal die außerordentliche Geschichte der "Wild West Show" und zeigt, wie Buffalo Bill Europa eroberte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buffalo Bill im Wilden Osten Regie: Vincent Froehly Drehbuch: Vincent Froehly