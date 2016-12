ARTE 05:45 bis 06:10 Dokumentation Entdeckungsreisen ans Ende der Welt Mexiko - Baja California USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Baja California, der 31. und gleichzeitig nördlichste Bundesstaat Mexikos, grenzt an Kalifornien und vereint grüne Oasen und einsame Wüstenlandschaften. Die Halbinsel ist Heimat einer überraschenden Tier- und Pflanzenvielfalt. Prächtige Kakteen, Seelöwen und ein Schwarm Delfine geben die ersten Fotomotive für Art Wolfe ab. Er erkundet den Golf von Kalifornien, auch Cortés-See genannt, die Heimat der Grauwale, die vom entfernten Alaska kommen, um ihre Jungen zu gebären und aufzuziehen. Anschließend reist er weiter ins Landesinnere zur Cataviña-Wüste, einer kargen Landschaft, in der der Abenteurer aber doch einige Vogelarten vor die Linse bekommt. Als die Sonne langsam untergeht, gelingen ihm erneut großartige Landschaftsaufnahmen, für die er mit Schatten und Objektiven spielen kann. Dann legt sich die Nacht über die einzigartige Region, in der sich Wüste und Meer in nächster Nähe gegenüberstehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean White (Kamera) Moderation: Art Wolfe Originaltitel: Travels to the Edge with Art Wolfe Regie: Karel Bauer, Sean White

