Syfy 22:40 bis 23:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Trio CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Die Bewohner des Planeten M5V-80 wurden einst von den Genii gezwungen in Minen nach rätselhaften Substanzen zu schürfen. Seitdem leiden sie unter heftigen Atemproblemen. Sam Carter, Dr. Keller und Dr. McKay machen sich auf den Weg, um den Bewohnern zu helfen. Doch kaum angekommen stürzen die drei in ein Loch im Boden. Aus dem scheint es kein Entkommen zu geben. Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) Isaah Brown (Caminous) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Martin Gero Kamera: James Alfred Menard Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12