Syfy 15:10 bis 15:55 SciFi-Serie Defiance Alles muss vergehen USA 2014 Stereo 16:9 Irisas (Stephanie Leonidas) Fähigkeiten wachsen und Nolan (Grant Bowler) muss sich beeilen, um Tommys Leben zu retten und ihren verheerenden Plan zu verhindern. Amanda (Julie Benz) erfährt unterdessen in der Stadt die schreckliche Wahrheit über den Mord an ihrer Schwester, was zum Showdown zwischen ihr und Stahma (Jaime Murray) führt. Schauspieler: Grant Bowler (Joshua Nolan) Julie Benz (Amanda Rosewater) Stephanie Leonidas (Irisa) Tony Curran (Datak Tarr) Jaime Murray (Stahma Tarr) Graham Greene (Rafe McCawley) Lizz Alexander (Fionu) Originaltitel: Defiance Regie: Michael Nankin Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 16