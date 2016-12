Syfy 11:55 bis 12:45 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Das Referendum USA 2006 Stereo 16:9 Merken Ba'al entführt Mitglieder des Hohen Rates der Jaffa und unterzieht sie einer Gehirnwäsche. So will er die Jaffa unter seine Kontrolle bringen. Währenddessen steht Mitchell vor einer schwierigen Entscheidung: Er weiß nicht, ob er einem sterbenden Freund Details über das Programm von SG-1 verraten kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amanda Tapping (Dr. Samantha Carter) Michael Shanks (Dr. Daniel Jackson) Christopher Judge (Teal'C) Ben Browder (Lieutenant Colonel Cameron Mitchell) Beau Bridges (General Henry "Hank" Landry) Tony Amendola (Master Bra'tac) Cliff Simon (Ba'al) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Robert C. Cooper, Martin Gero, Alan McCullough Kamera: James Alfred Menard Musik: Neal Acree, Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:58 bis 14:14

Seit 256 Min. Der Nussknacker

Ballett

3sat 11:15 bis 13:00

Seit 59 Min. SpongeBob Schwammkopf

Trickserie

Nick 11:45 bis 12:15

Seit 29 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 11:45 bis 12:30

Seit 29 Min.