Nachdem die Enterprise von einem fremden Schiff gescannt wurde, verlieren die Crewmitglieder allesamt das Gedächtnis. Zudem fällt der Hauptcomputer aus. Als er wieder halbwegs funktioniert, gibt er als Mission der Enterprise die Zerstörung einer lysianischen Kampfstation an. Vor allem der undurchsichtige Commander MacDuff will diesen Auftrag unter allen Umständen ausführen. Aber Counselor Troi und Picard beginnen zu zweifeln.