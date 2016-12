National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokusoap Londons Mega-Praxis GB 2015 2016-12-21 00:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Ian hat fast sein ganzes Leben lang geraucht und leidet an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung. Dr. Eleanor Beecraft tut für ihn, was sie kann, doch letztlich muss Ian auf die Zigaretten verzichten, wenn er seinen Zustand wirklich verbessern will. Dr. Claire Taylors Patientin Laura wiederum leidet an Kurzatmigkeit. Die Ärztin diagnostiziert eine ernsthafte Brustentzündung, die sich schnell zu einer Lungenentzündung entwickeln könnte, wenn Laura nicht konsequent das Bett hütet. Das würde sie auch gerne machen - wäre da nicht die Geburtstagsparty ihrer besten Freundin... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Practice