Kinowelt 13:55 bis 15:25 Komödie Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit USA 1989 16:9 Bill und Ted sind zwei abgedrehte, amerikanische College-Kids. Zwar kennen sie sich mit allen Hardrock-Bands bestens aus, aber wenn es um Persönlichkeiten der Geschichte geht, bringen sie einiges durcheinander. Und dann droht das böse Erwachen: Wenn sie nicht innerhalb eines Tages ein Referat über die komplette Weltgeschichte vorbereiten, können sie ihren Abschluss in den Wind schreiben. Und das würde bedeuten, dass Ted von seinem Vater auf eine Militärakademie in Alaska geschickt würde und die Zukunft ihrer Band "Wyld Stallyns" dem Untergang geweiht wäre. Aber noch ist die Hoffnung nicht verloren, denn es naht Rettung aus der Zukunft. Und damit beginnt eine total verrückte Reise durch die Zeit. Diese schräge und urkomische Kult-Comedy sorgte für Keanu Reeves' Durchbruch. Bildergalerie Schauspieler: Keanu Reeves (Ted Logan) Alex Winter (Bill S. Preston) George Carlin (Rufus) Terry Camilleri (Napoleon) Dan Shor (Billy the Kid) Tony Steedman (Sokrates) Al Leong (Dschingis Khan) Originaltitel: Bill & Ted's Excellent Adventure Regie: Stephen Herek Drehbuch: Chris Matheson, Ed Solomon Kamera: Tim Suhrstedt Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12