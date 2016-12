Kinowelt 12:10 bis 13:55 Tragikomödie Brassed Off - Mit Pauken und Trompeten GB, USA 1996 16:9 20 40 60 80 100 Merken Deutscher Filmpreis, Bester ausländischer Film Yorkshire 1992: Tagsüber arbeiten sie unter Tage, abends machen sie Musik - die Männer der Bergarbeiterkapelle in der Kleinstadt Grimley. Doch die Zeiten sind hart. Die Kumpel sind von der Zechenschließung bedroht und die Blaskapelle soll aufgelöst werden. Da kehrt die schöne Gloria in ihre Heimatstadt zurück. Mit ihrem Flügelhorn bringt sie frischen Wind in die Truppe und Aufregung in Andys Leben. Neben den britischen Jung-Stars Tara Fitzgerald und Ewan McGregor ("Trainspotting") überzeugt auch der hervorragend aufspielende Pete Postlethwaite ("Jurassic Park 2") als charismatischer Band-Leader in diesem Film, der 1998 als "Bester ausländischer Film" mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde. Britischer Humor vom Feinsten! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ewan McGregor (Andy) Tara Fitzgerald (Gloria) Pete Postlethwaite (Danny) Stephen Tompkinson (Phil) Jim Carter (Harry) Philip Jackson (Jim) Peter Martin (Ernie) Originaltitel: Brassed Off Regie: Mark Herman Drehbuch: Mark Herman Kamera: Andy Collins Musik: Trevor Jones