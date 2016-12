National Geographic 08:25 bis 09:15 Dokusoap Ice Road Rescue - Extremrettung in Norwegen Ein schwieriger Job GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Süden muss Bjørn einen Schneepflug reparieren. Jetzt ist schnelles Handeln gefragt, denn sonst wird die Straße bald nicht mehr befahrbar sein. Später muss Bjørn helfen, eine Lawine kontrolliert auszulösen, um so die Gefahr für ein schlimmes Unglück auszuschalten. Fest steht: Es ist ein eisiger Kampf, der Bjørn alles abverlangt. Weiter im Norden Norwegens gerät Jo Roger mit seinem Abschleppfahrzeug selbst ins Schleudern - dabei warten gerade einige Leute auf seine Hilfe. Bekommt er die Situation wieder in den Griff? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Wartnaby (Himself - Narrator) Originaltitel: Ice Road Rescue Musik: Raymond Enoksen

