FOX 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Outcast Der Teufel USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Am Gedenktag bittet Chief Giles Kyle um einen Gefallen: Er soll für ihn herausfinden, ob jemand in Rome eine Verbindung zu Dämonen verheimlicht. Reverend Anderson, erschüttert durch die Begegnung mit Sidney, verliert in der Öffentlichkeit völlig die Beherrschung. Megan würde derweil nur allzu gern ihre dunkle Vergangenheit hinter sich lassen - zumal sie merkt, wie sehr ihre Geheimnisse ihre Ehe belasten. Und Allison fängt langsam an, sich daran zu erinnern, was damals mit ihr und Kyle geschah... Schauspieler: Patrick Fugit (Kyle Barnes) Philip Glenister (Reverend Anderson) Wrenn Schmidt (Megan Holter) Reg. E. Cathey (Chief Giles) David Denman (Mark Holter) Kate Lyn Sheil (Allison Barnes) Brent Spiner (Sidney) Originaltitel: Outcast Regie: Leigh Janiak Altersempfehlung: ab 16