FOX 05:45 bis 06:30 Fantasyserie Sleepy Hollow Es wird nie enden USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Abbie Mills und Sophie Foster nehmen an einem Seminar des FBI zur Teambildung teil. Die beiden Frauen können sich allerdings überhaupt nicht auf das Seminar konzentrieren, weil eine übernatürliche Kreatur ihre gesamte Aufmerksamkeit auf sich zieht. Währenddessen erkennt Ichabod Crane, dass das Symbol in den Katakomben doch eine größere Bedeutung hat, als er am Anfang angenommen hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Mison (Ichabod Crane) Nicole Beharie (Abbie Mills) Lyndie Greenwood (Jenny Mills) Nikki Reed (Betsy Ross) Zach Appelman (Joe Corbin) Lance Gross (Daniel Reynolds) Jessica Camacho (Sophie Foster) Originaltitel: Sleepy Hollow Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Albert Kim Kamera: Jan Richter-Friis Altersempfehlung: ab 16

