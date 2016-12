RTL 9 14:10 bis 15:45 Sonstiges Air Collision Apocalypse USA 2012 Merken Alors qu'une tempête solaire sans précédent menace les États-Unis, le système du trafic aérien est hors de contrôle. Air Force One et un avion de ligne sont bloqués sur la même trajectoire. La situation est d'autant plus grave car le Président du pays et sa famille sont à bord du premier avion ! La collision semble inévitable... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Reginald VelJohnson (Bob Abbot) Jordan Ladd (Lindsay Bates) Gerald Webb (Ken Aoki) Michael Teh (Roscoe Simms) Darin Cooper (Chuck Lawler) Darren Anthony Thomas (Eric Lewis) Meredith Thomas (Kimberly Phillips) Originaltitel: Air Collision Regie: Liz Adams Drehbuch: Liz Adams Musik: Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16