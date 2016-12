RTL 9 14:15 bis 15:50 Sonstiges La grande inondation USA 2003 Merken Au poste de contrôle du barrage de Rankin, qui domine la petite ville de Rutland, l'alarme retentit. Une brèche vient de s'ouvrir dans le mur d'une salle technique. Bruce, l'un des ingénieurs, se précipite pour la colmater mais le plafond s'effondre sur lui. Il meurt sous les yeux de ses collègues, le jeune Garth Powell et Frank. Lors d'un conseil municipal extraordinaire, présidé par Natalie Powell, Matt Walker, le maître d'oeuvre du barrage et David Powell, l'architecte, s'affrontent. Ce dernier réclame, en vain, que l'on vide le réservoir pour inspecter les fondations du barrage. Il craint que la construction ne cède sous la pression de l'eau, en raison des fortes précipitations. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Lando (David Arthur Powell) Matthew Ewald (Garth Powell) Michele Greene (Natalie Powell) Christopher Kriesa (Frank) Bruce Boxleitner (Mr. Walker) Joshua J. Masters (Deputy Bloom) D.K. Kelly (Sheriff Ted Metcalf) Originaltitel: Killer Flood: The Day the Dam Broke Regie: Doug Campbell Drehbuch: Doug Campbell, Joseph Broido, Peter Beckwith Musik: Eric Allaman