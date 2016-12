RTL 9 02:35 bis 03:05 Sonstiges 112 Unité d'urgence Tous pour Rita D 2008 Merken Une jeune fille visiblement très aisée tombe en panne en pleine forêt. En laissant son chien faire une balade, elle le perd et part à sa recherche. En grimpant les pentes enneigées, elle glisse et fait une chute. Elle se retrouve dans une mare, la jambe coincée sous un tronc d'arbre. Pendant ce temps au service des urgences, toute l'équipe se mobilise pour trouver une solution de financement du calendrier qui, à la base, devait permettre d'acheter un nouvel ordinateur pour Rita. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mariam Kurth (Nicole Held) Simona Brokmann (Rita Brandt) Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Philip Kostring (Dimitri Papapostolou) Tanja Lanäus (Judith Voss) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski, Paul Becker, Oliver Hohengarten, Sabine Leipert, Julia Neu Musik: Samir Kadribasic

