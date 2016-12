RTL 9 14:05 bis 15:40 Sonstiges Intime danger CDN 2007 Merken Bonnie mène une vie heureuse aux côtés de Ross, son mari, et de sa fille, jusqu'à ce qu'elle reçoive un coup de fil de Joan, la première épouse de Ross. Celle-ci la prévient que sa fille et elle courent un grand danger. D'abord dubitative, Bonnie décide de rendre visite à Joan pour en savoir plus. Elle découvre le corps de la malheureuse, poignardée. Après ce meurtre, les deux enfants de Ross viennent s'installer dans le nouveau foyer de leur père. Bonnie est frappée par l'attitude étrange des deux jeunes gens. Parallèlement, elle est contactée par le capitaine Kessler, qui enquête sur le meurtre de Joan. Il s'intéresse à Nick, le frère de Bonnie récemment sorti de prison... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Priestley (Nick) Leslie Hope (Bonnie) Cameron Bancroft (Ross) Brooklynn Proulx (Amanda) Hannes Jaenicke (Captain Kessler) Julia Maxwell (Lauren) Landon Liboiron (Sam) Originaltitel: Don't Cry Now Regie: Jason Priestley Drehbuch: Dave Schultz Musik: Bruce Leitl

Jetzt im TV D'Artagnans Tochter

Abenteuerfilm

ARTE 14:00 bis 16:05

Seit 60 Min. Stargate

SciFi-Serie

Tele 5 14:16 bis 15:16

Seit 44 Min. Ski alpin

Ski

Eurosport 14:30 bis 15:15

Seit 30 Min. Universum

Dokumentation

3sat 14:40 bis 15:25

Seit 20 Min.