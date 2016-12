RTL 01:30 bis 02:25 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Operation Midas D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Paul und Jenny verhindern eine Geldübergabe zwischen Gangstern auf der Autobahn. Zwei Millionen Euro und ein Handy sind den Polizisten dabei in die Hände gefallen. Und dann passiert alles Schlag auf Schlag: Während die beiden fieberhaft an der Aufklärung des Falls arbeiten, wird Susanne König entführt. Die Kidnapper um Anführer Kai Dresen zwingen Susanne, das Handy aus der Asservatenkammer zu stehlen. Für Susanne beginnt ein regelrechter Alptraum, denn die Kidnapper bedrohen auch ihr Kind. Während Paul und Jenny fieberhaft nach der entführten Susanne suchen, sind Dresen und seine fanatischen Mitverschwörer fest entschlossen, für ihr Ziel über Leichen zu gehen. Denn der Inhalt des Handys ermöglicht es ihnen, die Grundfesten der Gesellschaft einzureißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Katrin Heß (Jenny Dorn) Katja Woywood (Kim Krüger) Daniel Roesner (Paul Renner) Daniela Wutte (Susanne König) Niels Kurvin (Hartmut Freund) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Nico Zavelberg Drehbuch: Andreas Brune, Sven Frauenhoff