RTL 9 02:45 bis 03:10 Sonstiges 112 Unité d'urgence Effets secondaires D 2008 Deux jeunes volent une pharmacie afin de se droguer avec de la Tilidin, un médicament à base d'opium qui rend euphorique et accroît l'agressivité. Très vite, ils braquent un véhicule et agresse un passant. Kadir, récemment nommé chef d'équipe à la place de Bender, prend la tête de l'intervention. C'est également la première sortie pour Martin depuis qu'il a été démis de son poste et qu'il a réintégré les patrouilles. Il devra très vite faire ses preuves sur le terrain. Schauspieler: Björn Kirschniok (Heiko Ehrich) Simona Brokmann (Rita Brandt) Tanja Lanäus (Judith Voss) Philip Koestring (Dimitri Papapostolou) Mats Reinhardt (Peter Wells) Sandra Schlegel (Dr. Kristin Driesen) Max Alberti (Dr. Tom Wagner) Originaltitel: 112: Sie retten dein Leben Drehbuch: Sebastian Büttner, Christoph Schlewinski Musik: Samir Kadribasic