Extra Spezial: Die Nacht der Ohnmacht! Wie Silvester in Köln außer Kontrolle geriet Die Nacht der Ohnmacht! D 2016 Eine investigative Dokumentation zu den Hintergründen der verheerenden Ereignisse zur Jahreswende in der Domstadt. Der Film rekonstruiert die Chronologie einer Nacht, die weltweit für Entsetzen sorgte. Die Macher beleuchten die Fehlentscheidungen und Pannen, sowohl im Vorfeld als auch an Silvester selbst. Die Recherchen zu der RTL-Dokumentation erstreckten sich über das ganze Jahr. Um die beispiellosen Versäumnisse aufzuarbeiten, sprachen die Autoren neben Opfern und Augenzeugen der sexuellen Übergriffe auch mit ranghohen Polizisten und politischen Entscheidungsträgern. Entstanden ist diese Dokumentation in Zusammenarbeit mit Christian Wiermer, Chefreporter des Kölner 'EXPRESS'. Moderation: Birgit Schrowange