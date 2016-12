ORF 3 19:10 bis 19:50 Reportage Reisen & Speisen Schlemmerreise Weihnachten: Salzburger Land Salzburger Land / Gerichte: Alpenlachs im Kartoffelmantel / Hendlhaxerl mit Safran-Risotto / Käse-Gemüse-Knödel / Honigkrapfen D 2008 Merken Werner Teufl besucht das winterliche Salzburger Land und stellt die typischen Bräuche der Region in der Weihnachtszeit vor. Der historische "Barbara-Tanz" der Bergleute in Altaussee ist der "Hl. Barbara", ihrer Schutzheiligen, gewidmet. Das Filmteam hat das waghalsige "Adventsschwimmen" in der eisigen Salzach ebenso mit der Kamera eingefangen wie den "Perchtenlauf" in Hallein, bei dem zottelige "Schiachperchten" in gruseligen Masken mit ihren Glocken einen Höllenlärm veranstalten, um Geister und Dämonen zu vertreiben. Außerdem besucht Werner Teufl die "Stille-Nacht"-Gedächtniskapelle in Oberndorf, wo das wohl berühmteste Weihnachtslied der Welt seine Uraufführung hatte.Die Wirte im Salzburger Land verwöhnen in der Weihnachtszeit ihre Gäste mit ganz speziellen Leckereien, so steht unter anderem am Grundlsee ein Alpenlachs im Kartoffelmantel mit einer Rieslingsoße auf der Speisekarte. In Hallein wird ein Hendlhaxerl mit edlem Safran-Risotto angeboten. Am Wolfgangsee kommen traditionelle goldgelbe "Holzknecht"-Nockerl auf den Tisch des Hauses. Und in Bad Mitterndorf sind die süßen Honigkrapfen in der Adventszeit besonders gefragt. (2008) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schlemmerreise Weihnachten Regie: Werner Teufl